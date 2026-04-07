Die vier Astronauten – die US-Amerikaner Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und der Kanadier Jeremy Hansen – werden für immer in den Geschichtsbüchern stehen. Als sie am Sonntag den Mond in der Raumkapsel Orion „Integrity“ umrundeten, stellten sie einen Rekord auf: Mit rund 406.778 Kilometern Entfernung zur Erde flogen sie weiter weg als je ein Mensch zuvor und übertrafen den bisherigen Rekord von „Apollo 13“ (1970, 400.171 km). Nun sind sie wieder auf ihrem Weg zurück und werden als Helden am Samstag um 2.07 Uhr (MESZ) heimkehren.