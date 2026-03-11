An einer Fürther Kreuzung kommen Fußgängerinnen und Fußgänger künftig deutlich schneller über die Straße. An der Friedrichstraße Ecke Rudolf-Breitscheid-Straße wird eine neue Ampelsteuerung mit KI-Kamera getestet – also eine intelligente Ampelanlage und damit die erste in der Fürther Innenstadt. Die Fußgängerampel steht künftig standardmäßig auf Grün. Nähert sich ein Fahrzeug, erkennt das die Kamera und schaltet die Querung automatisch auf Rot. So sollen unnötige Wartezeiten vermieden werden. Eine Feinjustierung der Kamerafelder wird noch durchgeführt. Temporär kann es im Verlauf der Woche zu geplanten Abschaltungen der Lichtsignalanlage kommen. Das beeinträchtigt auch den Gehwegbereich und die Fahrspur.