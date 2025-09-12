Künstliche Intelligenz (KI) wird nicht nur bei Bürojobs oder in Callcentern benutzt, sondern mehr und mehr auch im Wellness-Sektor. In Scottsdale gibt es jetzt die erste KI-gestützte Massage: Das AWAY Spa im W Scottsdale bietet in Zusammenarbeit mit Aescape die erste KI-gestützte Massage in Arizona an. Die Behandlung umfasst intelligente Roboterarme, die von fortschrittlicher Technologie eigenständig gesteuert werden und eine vollständig personalisierte Ganzkörpermassage bieten. Gäste können ihre Sitzung individuell gestalten, indem sie Druckstufen, Zielbereiche und Massagestile auswählen, während das System in Echtzeit reagiert und sich entsprechend anpasst.