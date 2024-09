TV-Duell zwischen Harris und Trump | So läuft das Wahlkampf-Spektakel in den USA

Knapp zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA treten die beiden Kandidat:innen Kamala Harris und Donald Trump in der Nacht zum Mittwoch im ersten und voraussichtlich einzigen TV-Duell des Wahlkampfes gegeneinander an.