Der 1. Göppinger SV hat beim Regionalliga-Tabellenführer TSG Hoffenheim II eine deutliche Niederlage kassiert. Am Ende stand es 0:4. Hier sehen Sie die Highlights der Partie im Video.

jor 02.12.2024 - 13:28 Uhr

Der 1. Göppinger SV hat in der Regioalliga Südwest beim Tabellenführer TSG Hoffenheim II eine deutliche Niederlage kassiert. Am Ende stand eine klare 0:4-Pleite im Kraichgau. Für die Hoffenheimer ist es bereits der vierte Sieg in Folge.