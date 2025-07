Ein Alfa Romeo der Superlative: 630 PS, Mittelmotor, über 2,5 Millionen Euro teuer – und wohl das schönste Auto der Welt. In Kleinserie handgefertigt bei Touring Superleggera in Turin, mit Aluminium-Karosse und einem eigens entwickelten Motor, erinnert dieser Supersportler an die Legende Tipo 33 Stradale. Ein Sechser im Lotto ist wahrscheinlicher, als ihn je auf der Straße zu sehen. Doch GRIP darf ihn fahren – und Matthias macht sich auf eine besondere Spurensuche.