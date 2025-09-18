ABC setzt „Jimmy Kimmel Live“ auf unbestimmte Zeit ab – nach umstrittenen Äußerungen Kimmels zur Ermordung des konservativen Aktivisten Charlie Kirk. „Jimmy Kimmel Live wird auf unbestimmte Zeit aus dem Programm genommen“, sagte ein Sprecher von ABC, ohne einen konkreten Grund für die Entscheidung zu nennen. Kurz vor der Ankündigung von ABC hatte der US-Medienkonzern Nexstar bekannt gegeben, dass er Kimmels Show ab sofort auf allen seinen mit ABC verbundenen Sendern in den USA absetzen werde. „Nexstar lehnt die jüngsten Äußerungen von Herrn Kimmel zur Ermordung von Charlie Kirk entschieden ab“, erklärte das Unternehmen in einer Mitteilung. Andrew Alford, Leiter des Sendebereichs bei Nexstar, sagte: „Jimmy Kimmel weiterhin eine Plattform im Fernsehen zu bieten, … liegt derzeit einfach nicht im öffentlichen Interesse.“ Kimmels umstrittene Aussagen fielen in einem On-Air-Monolog, in dem er konservative Kreise dafür kritisierte, Kirks Tod politisch zu instrumentalisieren, noch bevor Details zum Täter bekannt waren. „Wir haben am Wochenende einen neuen Tiefpunkt erreicht, als die MAGA-Truppe verzweifelt versuchte, diesen Jungen … als irgendetwas anderes darzustellen, nur nicht als einen von ihnen“, sagte Kimmel. Am 17. September forderte Brendan Carr, Vorsitzender der Federal Communications Commission (FCC), den Rundfunkveranstalter dazu auf, Kimmels Show nicht länger auszustrahlen. Carrs Vorstoß erfolgte, während Nexstar die Genehmigung der FCC für eine große Fusion beantragte und damit Bedenken hinsichtlich des politischen Drucks der Trump-Regierung auf die Medien aufkommen ließ. In einem Beitrag auf Truth Social schrieb US-Präsident Donald Trump: Die Absetzung der Late-Night-Show sei „eine großartige Nachricht für Amerika“.