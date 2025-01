Alessia Herren, Tochter des verstorbenen Ballermann-Stars Willi Herren, tritt 2025 ins RTL-Dschungelcamp. Mit ihrer impulsiven Art hat sie bereits bei Formaten wie "Promi Big Brother" und "Kampf der Realitystars" für Wirbel gesorgt. Nach einem emotionalen Rückzug kehrte sie mit ihrem Mann Can ins Reality-TV zurück – und schockierte beim "Sommerhaus der Stars" mit einem heftigen Streit. Jetzt will sie an die TV-Erfolge ihres Vaters anknüpfen. Doch wird sie sich im Camp durchsetzen oder für neue Skandale sorgen?