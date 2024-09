Alex Seeger widmet den Song "All I Want" von Kodaline seinem verstorbenen Vater

In den Battles ist es Alex Seeger gelungen, seinen Coach Ronan zu Tränen zu rühren. Gelingt ihm das auch in den Teamfights mit "All I Want" von Kodaline? Ein emotionaler Song, den Alex in Gedenken an seinen verstorbenen Vater performt.