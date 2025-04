Benson Boone gab am Wochenende sein Coachella-Debüt mit einem energiegeladenen Auftritt, der mit einer legendären Überraschung endete - Queen-Gitarrist Brian May kam zu ihm auf die Bühne. Die Rock-Ikone erschien für eine Zugabe von 'Bohemian Rhapsody' und blieb, um Boone's Hit 'Beautiful Things' zu spielen. Doch obwohl der Moment historisch war, scherzte Boone, dass die Menge ihn nicht ganz verstanden hat. „Ich, wie ich versuche, dem Coachella-Publikum klarzumachen, was für eine absolute Legende Brian May ist“, schrieb er in einer TikTok-Darstellung. Boone nannte May später in einem Instagram-Post „einen der legendärsten Musiker aller Zeiten“. May gab das Lob später zurück und nannte Boone ein „wahrhaft goldenes 22-jähriges Wunderkind“.