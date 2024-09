Am Samstagabend läuft bei ProSieben der Bundesvision Comedy Contest 2024. Für jedes Bundesland tritt ein Comedian an und am Ende entscheiden die Zuschauer:innen, wer sie am meisten zum Lachen gebracht hat. Für Niedersachsen tritt Sven Bensmann aus Osnabrück an. Sein Programm dreht sich um das Dorfleben, Disney, Dödelwitze und Dinos.