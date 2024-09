Daniella mit "I Have Nothing": Hier ist Gänsehaut garantiert!

Die 9-jährige Daniella legt bei "The Voice Kids" 2023 einen hammermäßigen Auftritt hin. Bei ihrer Performance des Songs "I Have Nothing" von Whitney Houston zeigt sie ihre starke Stimme. Kann sie die Herzen Coaches mit ihrer Wahnsinns-Performance erwärmen?