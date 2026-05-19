Das Late-Night-Fernsehen ist nicht frei von Kontroversen, und manchmal überschattet das Drama die Komik. Mit dem Ende der „Late Show with Stephen Colbert“ wurde uns wieder einmal bewusst, wie unbeständig die Welt des Late-Night-Fernsehens sein kann. Angesichts der Umbrüche in der Branche lohnt es sich, die brisantesten Skandale und dramatischsten Abgänge der Late-Night-Geschichte noch einmal Revue passieren zu lassen. David Letterman schockte sein Publikum 2009 mit dem Geständnis, sexuelle Beziehungen zu Mitarbeiterinnen gehabt zu haben. Die Bombe platzte im Zuge eines Geständnisses über einen Erpressungsversuch, und obwohl seine Ehrlichkeit von einigen gelobt wurde, hinterließen die Enthüllungen einen bleibenden Eindruck auf sein Image. Alec Baldwins Talkshow auf MSNBC wurde 2013 nach nur fünf Folgen abgesetzt, nachdem er einen Paparazzo homophob beleidigt hatte. Obwohl Baldwin sich umgehend entschuldigte und versprach, seine Worte künftig sorgfältiger zu wählen, zog der Sender fast sofort den Stecker. Conan O’Briens Rauswurf aus der „Tonight Show“ im Jahr 2010 zählt bis heute zu den berüchtigtsten Umstrukturierungen in der Fernsehgeschichte. Nach nur sieben Monaten als Moderator ersetzte NBC ihn durch Jay Leno, was bei den Fans für Empörung sorgte und eine erbitterte Rivalität entfachte, die nie wirklich beigelegt wurde. Jimmy Fallon sah sich nach seinem Interview mit Donald Trump im Jahr 2016 heftiger Kritik ausgesetzt. Anstatt den Kandidaten zu schwierigen Themen zu befragen, wuschelte Fallon ihm spielerisch durch die Haare – ein Moment, der laut Kritikern die Wahl verharmloste. Fallon gab später zu, das Interview heute anders anzugehen. Auch Jimmy Kimmel stand schon einmal im Zentrum von Kontroversen. 2020 tauchten alte Clips auf, die ihn in Blackface während seiner Show „The Man Show“ zeigten. Kimmel nannte die Sketche „peinlich“ und entschuldigte sich formell bei allen, die er beleidigt hatte.