Dominik H. mit "Let It Be": Diesen Auftritt loben die Coaches in hohen Tönen!

Dominik H. hat sein Talent von seinem Opa geerbt. Dieser ist Opernsänger und hat seine Leidenschaft fürs Singen an Dominik weitergegeben. Bei "The Voice Kids" 2023 singt er "Let It Be" von "The Beatles". Kann er die Coaches mit diesem Klassiker überzeugen?