Die 19. Staffel des Dschungelcamps soll Anfang 2026 ausgestrahlt werden. Über die Namen der Kandidaten wird RTL offiziell erst später informieren. Laut „Bild“ soll die Teilnehmerliste allerdings bereits feststehen. Angeblich dabei: Gil Ofarim (Rockmusiker), Simone Ballack (TV-Star), Samira Yavuz (Reality-TV-Star), Eva Benetatou (Reality.TV-Star), Hardy Krüger jr. (Schauspieler), Mirja du Mont (Schauspielerin), Umut Tekin (Reality-TV-Star), Hubert Fella (Reality-TV-Star), Patrick Romer (Reality-TV-Star), Stephen Dürr (Schauspieler), Ariel Hediger (Reality-TV-Star) und Nicole Belstler-Boettcher (Schauspielerin).