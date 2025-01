Hoch im Norden steht die Existenz einer ganzen Familie auf dem Spiel. Die Ausstattung und das Konzept des Restaurants "Zum Pfahlkrug" sind in die Jahre gekommen und auch die Küche bietet nicht mehr die Gaumenfreuden wie einst. Hinzu kommt, das Claas, der einzige gelernte Koch in der Küche, seinen Job ohne Leidenschaft macht. Wirtin Bettina will mit der Hilfe der Kochprofis ihr Restaurant auf Vordermann zu bringen und lernen ihr Team zu motivieren.