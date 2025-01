Diese Hochzeit ist eine der anspruchsvollsten Herausforderungen der Kochprofis bisher. Das Brautpaar Jessi und Steven hat kurz vor der geplanten Hochzeit erfahren, dass die Location, in der sie heiraten wollten, schließt. Nun sind sie auf die Hilfe der Kochprofis und Hochzeitsplanerin Nadja Dotzauer angewiesen. Werden sie so kurzfristig in München eine passende Location finden und eine Hochzeit auf die Beine stellen können?