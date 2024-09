First Look: Erika wagt mit "Rise Like A Phoenix" einen großen Schritt

Erika ist ein ruhiges Kind, doch wenn sie anfängt zu singen, wird sie zu einem anderen Menschen und blüht auf. Mit "Rise Like A Phoenix" von Conchita Wurst will sie auf der "The Voice Kids" Bühne alle von sich überzeugen. Was sagen die Coaches dazu?