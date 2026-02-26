Sie spielen vierhändig Klavier und verstehen sich auch jenseits der Bühne bestens: Hilde und Victoria Pohl sind ein ganz besonderes Mutter-Tochter-Gespann. Die beiden sympathischen Nürnbergerinnen teilen die Leidenschaft für Jazzmusik, tragen auf der Bühne meist das gleiche Outfit und haben als Markenzeichen eine lange blonde Mähne. Im Podcast „Mit.Menschen“ erzählen sie im Gespräch mit Anette Röckl, wie es ist, als Mutter und Tochter gemeinsam zu musizieren, ob es auch mal knallt und ihre Erfahrungen mit dem fränkischen Publikum. Sie schildern den Zustand, wenn das Ego zurücktritt und erklären, warum sie eine Sache niemals tun würden: ihre Haare abschneiden.