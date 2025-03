Ist GNTM nur noch die Heidi-und-Tom-Knutschshow? Gerade lief die 10. Folge der aktuellen Staffel "Germany's Next Topmodel". ´Zu sehen gab es Models in Unterwäsche und einen Pool-Walk. In der Jury: Tom Kaulitz und sein Zwillingsbruder Bill.Doch die Show gehörte nicht den Models. Heidi und Tom nutzten jede Pause für Küsse, Po-Grabscher und intime Momente.