Grandioser Auftritt! Ingrid Arthur singt ihre eigene Single: "I Got More"

Im Finale von "The Voice of Germany" 2024 singt Ingrid Arthur ihr eigene Single. Mit "I Got More" zeigt die 57-Jährige, dass sie noch viel zu bieten hat. Coach Kamrad hat seinem Talent das nötige Selbstbewusstsein gegeben.