Hip-Hop im Blut: Nico Klemm will bei "The Voice" durchstarten!

Der 22-jährige Nico Klemm ist ein echter Hip-Hop-Enthusiast. Schon seit seinem dritten Lebensjahr begeistert ihn der amerikanische Sound. Jetzt will Nico selbst rappen und die Coaches von "The Voice of Germany" mit seiner Persönlichkeit überzeugen.