"Insane!" "The Voice"-Studio feiert Nico Klemm mit Eminems "Rap God/Without Me"

Als einziger Rapper bei "The Voice of Germany" 2024 gilt Nico Klemm aus Team Kamrad zwar als Underdog, doch mit "Rap God" und" Without Me" von Eminem zeigt er im Halbfinale, dass er die Menge zum Brodeln bringen kann!