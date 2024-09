Malina mit "Breaking Me": Bei diesem Auftritt bleibt kein Auge trocken

Malina kennt die Bühnenluft. Sie stand sogar schon mit Max Giesinger auf der Bühne. Hier bei "The Voice Kids" 2023 tritt sie ohne prominente Unterstützung an und singt "Breaking Me" von Topic Feat A7S. Wollen die Coaches auch mit ihr auf der Bühne stehen?