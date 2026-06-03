Mark Forster hat im Finale von „Sing meinen Song“ für einen emotionalen Moment gesorgt. Mit einer bewegenden Liebeserklärung an seine Familie gewährte er seltene Einblicke in sein Privatleben. In seiner Neuinterpretation des Lieds „Bang Bang“ von „Deine Cousine“ richtete er persönliche Worte an seine Liebsten: „Manchmal fühlt's sich an, als hätt' ich mein Herz geteilt, als wär der Großteil nicht bei mir, sondern bei euch Dreien“, sang Forster.