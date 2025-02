Neue Coaches für die neue Staffel "The Voice Kids" 2025!

Die ganz großen Emotionen gehen bei "The Voice Kids" 2025 in eine neue Runde. Aber es bleibt nicht alles beim Alten: Zu Wincent Weiss gesellen sich in diesem Jahr Aylina, Stefanie und Clueso. Welcher Coach hat das Zeug zum Sieg?