Ein Abend voller Emotionen, Nostalgie und echter Nähe: Schlager‑Ikone Nicki sorgte im bis auf den letzten Platz ausverkauften Gasthuber’s Restaurant & Bühne in Stockerau für Gänsehautmomente. Zum ersten Mal auf dieser Bühne – und sofort mitten im Herzen des Publikums. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme, ihrem Charme und zeitlosen Hits verwandelte Nicki den Saal in eine stimmungsvolle, warme Konzertkulisse. Ein Abend, der zeigt, warum sie seit den 80ern zu den festen Größen des deutschsprachigen Schlagers zählt. 🎤 Redaktion & Voice: Robert Ebhart – TV21.at