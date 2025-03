Oles Undercover-Einsatz im "Klosterkrug" in Lügde

In "Die Kochprofis - Einsatz Undercover" steht eine ganz neue Aufgabe für die Küchenchefs bereit! Die drei Kochprofis Ole Plogstedt, Frank Oehler und Andi Schweiger kommen ein Jahr nach ihrem vorherigen Dreh zurück in den "Klosterkrug". Wirtin Annette (47) bat die Profiköche ein weiteres Mal um Hilfe, da auf anfänglichen Erfolg erneut Umsatzeinbußen folgten. Doch was lief schief beim "Klosterkrug"-Team? Das wollen die Drei mit versteckter Kamera und perfekter Tarnung herausfinden.