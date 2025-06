Polestar – noch nie davon gehört? Sollte man aber! Denn was das Tochterunternehmen von Volvo da auf die Carbon-Karosserie gestellt hat, sieht nicht nur edel aus, sondern hat auch richtig Dampf: Satte 609 PS leistet das Coupé mit Plug-in-Technik – das alles zum Preis von 155.000 Euro. GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie beantwortet die Fragen der GRIP-Community zum Polestar 1. Neben der Perfomance interessiert die Zuschauer zum Beispiel auch, wie viele Päckchen Gummibärchen ins Handschuhfach passen. Im „Q&A“ zum schwedischen Power-Riegel, der in China gefertigt wird, erfährt man alles, was man über den Polestar 1 wissen muss!