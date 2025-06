Seit 1965 trägt der offene Elfer mit dem silbernen Henkel den Namen „Targa“ in Anlehnung an die Targa Florio, ein legendäres Langstreckenrennen in Italien, bei dem die Sportwagenbauer mehrmals abgeräumt haben. Mittlerweile ist der Targa längst Kult. Zeit, dass es ihn auch auf Basis des 992 gibt. GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie darf im 911 Targa 4S in der 450 PS starken Heritage Design Edition, von der nur 992 Exemplare gebaut werden, ordentlich durchladen. Dabei beantwortet er die interessantesten, skurrilsten und witzigsten Fragen der Facebook-Community zum neuen Modell. Klar, dass bei der Gelegenheit auch nach einer Challenge mit Rallye-Legende Walter Röhrl gefragt wird…