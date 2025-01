Donny, Nadja und Cordula besichtigen die erste der beiden möglichen Locations für die Trauung. Was der zukünftigen Braut auf den ersten Blick so gut gefällt, hat jedoch auch seine Tücken: Zwar liegt die "Loco Beach Bar" am Strand, damit jedoch gleichzeitig auch an der Partypromenade. Betrunkene, feierwütige Touristen sind dann wohl doch nicht die ideale Umgebung für eine romantische Trauung?