Sie sang schon bei "The Voice Kids": Kathrin German geht in die nächste Runde!

Die 16-jährige Kathrin German, die 2020 bei "The Voice Kids" im Team Sasha bis in die Battles kam, hat ihre Leidenschaft für die Musik nie aufgegeben. Nun möchte sie bei "The Voice of Germany" 2024 beeindrucken und ihre Mutter stolz machen.