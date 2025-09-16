Acht Promi-Paare ziehen in diesem Jahr wieder in das „Sommerhaus der Stars“. Die RTL-Show läuft wöchentlich dienstags um 20:15 Uhr. Ab dem 16. September werden elf Folgen ausgestrahlt. Die Paare wohnen für zwei Wochen in einem Haus in Bocholt und treten in diversen Spielen gegeneinander an. Dort kämpfen sie um den Titel „Promipaar 2025“ und das Preisgeld von 50.000 Euro. Diese Paare sind bei der neunten Staffel dabei: Jochen Horst (63, Schauspieler) und Tina Horst (52) Silva Gonzalez (46, Sänger) und Stefanie Schanzleh (37) Hanka Rackwitz (56, Reality-TV Promi) und Partner Pierre (54) Ryan Wöhrl (23, Content Creator) und Lina (25) Edda (24, Influencerin) und Michael (27) Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) Tara Tabitha (32, Reality-TV Promi) und Dennis Lodi (30) Marvin Kleinen (30) und Jennifer Degenhart (27) Die beiden Nachrücker-Paare im Staffelverlauf: Louise Matejczyk (36) und Pascal Zadow (28) sowie Sarah Joelle Jahnel (36) und Ersin (37)