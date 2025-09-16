„The Late Show with Stephen Colbert“ wurde bei den Emmys 2025 als „Beste Talkshow“ ausgezeichnet und erhielt dafür eine Standing Ovation vom prominenten Publikum. Die mit Stars gespickte Menge rief Colberts Namen, als dieser gemeinsam mit seinem Team die Bühne betrat – wenige Monate vor dem geplanten Ende der Show im Mai 2026. „Danke für diese Ehre“, sagte Colbert und bedankte sich bei CBS sowie seinem 200-köpfigen Team: „Ihr seid die Profis – und ich bin so stolz, einer von euch zu sein.“ Er würdigte seine Familie und seine verstorbene Assistentin Amy Cole, bevor er die zentralen Themen der Sendung – Liebe und Verlust – reflektierte. „Im September 2015 kam Spike Jonze in mein Büro und fragte: ‚Hey, worum soll es in dieser Show eigentlich gehen?‘ Und ich sagte: ‚Ich würde gern eine Late-Night-Comedy machen, die von Liebe handelt.‘ Aber ab einem bestimmten Punkt realisierte ich, dass wir in gewisser Weise eine Comedyshow über Verlust gemacht haben“, erklärte Colbert. Und weiter: „Zehn Jahre später, im September 2025, meine Freunde, habe ich mein Land noch nie so verzweifelt geliebt wie jetzt. Gott segne Amerika.“ Zu Beginn des Abends hatte Colbert bereits die erste Auszeichnung der Gala präsentiert und dabei gescherzt: „Solange ich schon mal eure Aufmerksamkeit habe… Sucht jemand neue Mitarbeiter?“ Der Sender CBS hatte im Juli angekündigt, dass „The Late Show“ 2026 eingestellt wird – offiziell wegen finanzieller Gründe. Viele vermuten jedoch, dass auch politischer Druck eine Rolle bei der Entscheidung gespielt haben könnte.