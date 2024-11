"The Masked Singer" - jetzt wird es doppelt spannend!

Zum Start der neuen Staffel erobern die "The Masked Singer"-Masken gleich zweimal die Showbühne. Das "The Masked Singer"-Startwochenende am Samstag und Sonntag, 23. Und 24. November 2024, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn.