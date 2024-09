Toby mit "Easy On Me": Tiefe Stimme und noch tiefere Emotionen

Toby liebt Tennis und das Singen. Nun ist er vom Tennisplatz auf die große Bühne bei "The Voice Kids" 2023 gekommen. Er singt "Easy On Me" von Adele und am Ende gibt es nicht nur einen Vierer-Buzzer, sondern auch eine Zugabe. Für wen entscheidet sich Toby?