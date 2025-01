Es ist soweit: Cordula und René werden im Hafen in LLoret de Mar getraut. Die zwei Verliebten fahren symbolisch in einem Motorboot in den Hafen der Ehe ein. Die Gäste sind begeistert, und auch das Brautpaar scheint glücklich und voller Vorfreude. Nur eine fehlt: Cordulas Mutter. Aber Hochzeitsplanerin Nadja hatte wie immer ein Ass im Ärmel?