Valon Imeri, Tenor Geboren im Kosovo. Schon in seiner Kindheit zeigte er sein Interesse und seine Liebe zur Musik, sein Vater entdeckte schon früh sein Gesangstalent in ihm und begann daher, mit ihm Volkslieder in verschiedenen Stilrichtungen zu singen. 2008 begann er seine klassische Gesangsausbildung am Konservatorium der Stadt Wien, spezialisiert auf Lieder und Arien, sowie eine Opernklasse am Prayner Konservatorium. Er ist bereits in vielen Konzerten in Wien und anderen Orten in Europa aufgetreten. Demnächst zu sehen Artpassion Orchester Wien Galakonzert mit Werken von Mozart, Verdi und vielen mehr Alexej Barer • Chryso Makariou • Valon Imeri • Christiana Thalassinou https://www.musikverein.at/konzert/?id=000e0664