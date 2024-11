"You Don't Own Me": Gabriela Kyeremateng versprüht Frauenpower im Halbfinale!

Mit "You Don't Own Me" von Lesley Gore zeigt Gabriela Kyeremateng, dass sie das Zeug fürs Finale hat! Das Talent auf Team Yvonne sprüht auf der "The Voice"-Bühne vor Energie und Frauenpower und begeistert damit das gesamte Studio!