Mit einem „Fackelzug der Menschlichkeit“ erinnert das Rote Kreuz in diesen Tagen auch im Rems-Murr-Kreis an seine historischen Ursprünge. In einem Video erzählen hauptamtliche Mitarbeiter und ehrenamtliche Kräfte an verschiedenen Stationen, weshalb sie für die DRK-Arbeit brennen. Deshalb hielten Menschen mit ganz unterschiedlichen Aufgaben eine Fackel in den Händen: Hundeführer und Drohnenpiloten, Schulbegleiter und Notfallsanitäter, Integrationsmanager und Bürgerbus-Fahrer.

Wofür er brennt, muss beispielsweise Werner Flathau nicht lange überlegen. „Ich brenne für meine Senioren“, sagt der ehrenamtliche Aktivierungscoach des DRK, der rund um Remshalden mit betagten Menschen regelmäßig Gymnastik macht. Melanie Kurrat ist Mitglied der Rettungshundestaffel und brennt dafür, dass Suchaktionen erfolgreich abgeschlossen werden, um vermisste Personen im besten Fall wohlbehalten an ihre Angehörigen zu übergeben.

Beim Fackellauf erzählen DRK-Helfer, wofür sie brennen

Mit den Botschaften wirbt der DRK-Kreisverband seit Samstag für ein Engagement. In Geislingen startete der Fackellauf in Baden-Württemberg und machte in den vergangenen Tagen in Althütte, Aspach, Kernen, Kirchberg, Oppenweiler, Remshalden, Schorndorf, Sulzbach, Waiblingen, Weinstadt, Welzheim und Winnenden eine Station. „Ziel der Aktion war es, den Menschen zu zeigen, wie vielfältig, interessant und sinnstiftend ein Engagement bei uns ist“, erläutert Geschäftsführer Sven Knödler.

Wofür er selbst brennt? Als Geschäftsführer treibt es ihn an, mit einem starken Team zu gestalten und nicht einfach nur zu verwalten. „Für mich bedeutet das, Verantwortung für ein komplexes Hilfeleistungssystem mit 850 Mitarbeitern und 1500 Ehrenamtlichen zu übernehmen und daraus ein starkes Team zu formen. So können wir die Versorgung im Rems-Murr-Kreis ganz konkret verbessern und Hilfe dort leisten, wo sie gebraucht wird.“

Bei den Stationen vor Ort standen die Menschen im Mittelpunkt, die das DRK prägen. In Weinstadt stellte die Bereitschaft gemeinsam mit der Feuerwehr eine Einsatzszene nach, wie sie im Rems-Murr-Kreis regelmäßig vorkommt. Mit Blick auf die Weinberge präsentierten sich Rettungsdienst, Drohnenstaffel und Rettungshundestaffel und zeigten, warum sie für das DRK brennen.

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In Winnenden zeigte der Nachwuchs, was es beim Jugendrotkreuz zu lernen und zu erleben gibt. „Wir bilden die Retter von morgen aus“, sagt Jugendleiter Niko Mpourgaslis mit stolzer Stimme. Valery floh 2022 mit ihrer Tochter aus der Ukraine. Vier Jahre später arbeitet sie hauptamtlich für das DRK und engagiert sich im „Offenen Kreis Asyl“ des DRK-Ortsvereins Althütte. In Welzheim berichtet Schulbegleiterin Maria Theresia Alexander, wie sie Kinder stärkt und begleitet.

Am Donnerstag endete der Fackelzug durch den Rems-Murr-Kreis. DRK-Präsident und Landrat Richard Sigel dankte allen Aktiven: „Sie sind immer da, wenn es zählt und wenn es schnell gehen muss. Dieses Engagement macht den großen Wert des Roten Kreuzes für unsere Gesellschaft aus.“ Mit dieser Botschaft verlässt die Fackel den Rems-Murr-Kreis. Sie wird an das Bayerische Kreuz übergeben und wird dann die Grenze nach Italien überschreiten.

Die Aktion erinnert an die blutige Schlacht von Solferino

Die Fiaccolata ist ein internationaler Fackellauf, der an die Ursprünge der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung erinnert. Seit 1992 tragen jedes Jahr tausende Rotkreuz-Helfer die Fackel als „Licht der Menschlichkeit“ durch Europa bis nach Norditalien. Dort wird am 24. Juni der historischen Wurzeln gedacht: der Schlacht von Solferino im Jahr 1859, bei der Henry Dunant den Grundstein für die heutige Bewegung legte.

Diese Schlacht war eine der blutigsten des 19. Jahrhunderts, bei der zehntausende Verwundete ohne ausreichende medizinische Versorgung auf dem Schlachtfeld zurückblieben. Die Eindrücke dieses Leidens bewegten Dunant dazu, die Idee einer neutralen Hilfsorganisation zu entwickeln – daraus entstand das Rote Kreuz.