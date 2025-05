Denzel Washington hatte einen angespannten Moment auf dem roten Teppich bei den Filmfestspielen in Cannes, als er einen aufdringlichen Fotografen zur Rede stellte und ihm mit Nachdruck sagte, er solle „aufhören“. Videos zeigen, wie Washington auf einen Fotografen zeigt und „Stopp“ ruft, bevor er zu ihm hinübergeht. Der Fotograf versucht, darüber zu lachen und legt seine Hand auf den Arm des Schauspielers. Washington zieht sich daraufhin zurück und ruft erneut „Stopp“. An diesem Abend überraschte Spike Lee Washington mit einer Ehrenpalme, die ihm kurz vor der Premiere seines Films „Highest 2 Lowest“ überreicht wurde. Festivaldirektor Thierry Fremaux stellte außerdem einen Zusammenschnitt vor, der Washingtons Karriere würdigte. Sie zeigte Highlights aus „Malcolm X“, „Training Day“ und mehreren anderen wichtigen Filmen. „Highest 2 Lowest“, ein modernes Remake von Kurosawas 'High and Low', wurde mit fünfminütigen stehenden Ovationen bedacht. In dem Film spielt Washington einen Musikmogul, der in eine riskante Lösegeldaffäre verwickelt ist. Der Film kommt am 22. August in die Kinos und wird im September als Stream auf Apple TV+ verfügbar sein.