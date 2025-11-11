Zum Jahreswechsel steigen die Energiepreise in Nürnberg leicht: Die N-ERGIE hebt zum 1. Januar 2026 ihre Strom- und Gaspreise an. Für einen durchschnittlichen Drei-Personen-Haushalt bedeutet das beim Strom rund 1,50 Euro mehr im Monat, beim Gas etwa 7 Euro monatlich. Grund sind höhere CO₂-Kosten und steigende Netzentgelte. Nach Angaben des Versorgers bleibt die Anpassung moderat – Kundinnen und Kunden werden individuell informiert.