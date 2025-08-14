Bei Stuttgarter Gastrobetriebe sind zwischen Juni und Juli 2025 hunderte schlechte Google-Bewertungen verschwunden. Taugen die Google-Bewertungen dann überhaupt noch als Aushängeschild? Und warum sind die schlechten Bewertungen plötzlich weg? Nicht für alle verschwundenen Rezensionen lässt sich sagen, ob sie von den Nutzern selbst, eigenständig von Google aufgrund eines Verstoßes gegen dessen Unternehmensrichtlinien oder auf äußeren Druck entfernt worden sind - doch teils wurden die Inhaber selbst gegen manche Bewertungen aktiv.