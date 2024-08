Ein später Kälteeinbruch und viel Regen im Frühjahr und Sommer haben den Bauern in Bayern die Ernte vermasselt. Der Deutsche Bauernverband geht von einer deutlich unterdurschnittlichen Getreideernte aus. Während 2023 noch rund 42 Millionen Tonnen geerntet wurden, sind es in diesem Jahr nur noch gut 39 Millionen, so Bauernverbandpräsident Rückwied bei der Vorstellung der Erntebilanz.