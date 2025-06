Günstiger geht nicht. Gastronom Matthias Hönes hat in seinem Biergarten in Korb ein besonderes Angebot: Mittags verkauft er Rostbraten, Spätzle und Co. zum günstigen Einheitspreis von 7,90 Euro. Wer möchte, kann das Geld, das er nicht ausgibt, dann für einen guten Zweck spenden.