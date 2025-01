Bosch kündigt Stellenabbau auch in Werkzeugsparte Power Tools in Leinfelden an

Der Technologiekonzern Bosch will am Hauptsitz seiner Werkzeugsparte Power Tools in Leinfelden-Echterdingen Hunderte Stellen abbauen. „Nach aktuellem Stand geht das Unternehmen von einem Abbaubedarf bis Ende 2026 von bis zu 560 Stellen (...) aus“, teilte eine Bosch-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mit. Die Pläne betreffen damit mehr als ein Viertel der rund 2000 Beschäftigten an dem Standort. Bundesweit arbeiten rund 3100 Menschen bei Power Tools. Als einen Grund nannte der Konzern veränderte Markt- und Kundenanforderungen. Zuletzt hatte das Unternehmen bereits in der Verbrennersparte, dem Softwarebereich und einem für elektronische Steuergeräte verantwortlichen Unternehmensbereich Streichungen von Arbeitsplätzen bekanntgegeben.