Bei der Deutschen Post sollen bis Ende des Jahres rund 8000 Stellen wegfallen. Wie die DHL Group mit Sitz in Bonn am Donnerstag mitteilte, sollen die Stellen im Bereich Post und Paket Deutschland im Rahmen eines Wachstumsprogramms „sozialverträglich abgebaut“ werden. Mit dem konzernweiten Programm will sich das Unternehmen eigenen Angaben zufolge "schlanker und effizienter" aufstellen und insgesamt mehr als eine Milliarde Euro einsparen. Im Bereich Post und Paket in Deutschland sind rund 187.000 Menschen angestellt, insgesamt beschäftigt DHL weltweit nach eigenen Angaben rund 594.000 Mitarbeiter.