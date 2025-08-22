Die deutsche Wirtschaft schrumpft im Frühjahr stärker als zunächst angenommen. Laut Statistischem Bundesamt fällt das Bruttoinlandsprodukt um 0,3 Prozent, statt nur um 0,1 Prozent. Während der Konsum steigt, sinken Investitionen in Bauten und Maschinen deutlich. Schuld daran sind vor allem die aktuellen US-Zölle auf EU-Importe. Das staatliche Defizit dagegen sinkt, weil Steuern und Sozialbeiträge stärker wachsen als die Ausgaben. Mut machen die staatlichen Milliarden für Verteidigung und Infrastruktur. Volkswirte gehen aber davon aus, dass sich diese erst 2026 niederschlagen. Für 2025 prognostizieren sie nur ein kleines Wirtschaftswachstum.