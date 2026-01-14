Programm der Grünen Messe 2026 in der Berliner Messe vorgestellt. Bauernpräsident erklärt kurz und knapp, warum die Grüne Woche für Deutschland so wichtig ist. Es ist in diesem Jahr auch eine besondere, das 100-jährige Jubiläum wird gefeiert. Dafür wird dann schon einmal eine große Torte fällig. Die letzten Aufbauarbeiten laufen noch bis Donnerstag, damit die offizielle Eröffnung für alle pünktlich am Freitag, dem 16. Januar 2026 starten kann. Auch der Bundeskanzler Merz wird sich auf der Grünen Woche 2026 sehen lassen. Mit mehr Fläche, mehr Bundesländern und starker internationaler Beteiligung findet die Grüne Woche vom 16. bis 25. Januar 2026 in Berlin statt. Partner ist Mecklenburg-Vorpommern. Bundespräsident und Bundeskanzler haben ihren Besuch angekündigt. In zwei Tagen öffnet die Grüne Woche ihre Tore – fast genau 100 Jahre nach ihrer Premiere im Jahr 1926. Aus einer landwirtschaftlichen Ausstellung hat sich die Grüne Woche zur internationalen Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau entwickelt und ist heute ein zentraler Treffpunkt für Wirtschaft und Politik. Zugleich bleibt sie ein Publikumsmagnet für alle, die sich für Geschmäcker aus aller Welt, Hintergrundinformationen zu Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau sowie technische Innovationen und neue Ernährungstrends interessieren. Im Jubiläumsjahr präsentieren auf dem Berliner Messegelände rund 1.600 Aussteller aus über 50 Ländern ihre Produkte, Ideen und Trends – auf größerer Fläche, mit einer breiteren Beteiligung der Bundesländer und einer starken internationalen Präsenz. Partner ist in diesem Jahr Mecklenburg-Vorpommern, das sich zum 25. Mal mit einer eigenen Halle auf der Grünen Woche präsentiert. „Seit 100 Jahren begleitet und gestaltet die Grüne Woche den Wandel von Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau“, sagt Dr. Mario Tobias, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH. „Als internationale Leitmesse bringt sie Akteure aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Berlin zusammen und schafft Raum für Austausch, Innovation und Dialog. Und zudem ist die Grüne Woche in jedem Jahr ein kulinarisches Highlight und ein Blick in die Welt für hunderttausende Besucherinnen und Besucher.“ T: messe-berlin, reportnet24 V: reportnet24