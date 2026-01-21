IG Metall und Arbeitgeber haben sich in der dritten Tarifrunde auf ein Plus von insgesamt 4,2 Prozent geeinigt. Damit erhalten rund 10.000 tarifgebundene Beschäftigte der bayerischen Holz- und Kunststoffindustrie mehr Geld. Die Erhöhung erfolgt in zwei Stufen bis Juli 2027, hinzu kommen Einmalzahlungen. Untere Entgeltgruppen und Auszubildende profitieren dabei überdurchschnittlich. Die Tarifkommission der IG Metall muss dem Ergebnis noch zustimmen.